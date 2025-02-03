クルーズ船で起きた新型コロナウイルスの集団感染からきょうで5年です。当時の乗客らが横浜港で献花を行うとともに、当時の対応を国が検証するべきだと訴えました。2020年2月に新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」では、乗客乗員712人が新型コロナに感染し、14人が亡くなりました。横浜港に停泊した日から5年となるきょう、当時の乗客らが集まり、献花を行いました。クルーズ船の乗客