インタビューに答える横田早紀江さん1977年に北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん＝川崎市＝が4日、89歳の誕生日を迎える。同日までの共同通信の取材に「よく生きてこられたと思う。ひどい人生だが、帰ってくるまでは頑張る」と思いを語った。夫の滋さんは2020年に87歳で死去。早紀江さんも23年に体調を崩して一時入院した。両親と兄は既に亡くなり「今が一番寂しい」と思いを吐露。「筋肉が弱