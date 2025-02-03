Number_iの神宮寺勇太さんが「ジバンシイビューティーアンバサダー就任発表会」に出席しました。 【写真を見る】【Number_i・神宮寺勇太】バイクでフラッと街へ「メチャクチャいい匂いを街に降りそそげれば」シックなスーツで登場した神宮寺さんは″どうもジバンシイ ビューティー アンバサダーのNumber_iの神宮寺勇太です″とクールに挨拶すると、途端に破顔し″うれしい、皆様の前でこれ(自己紹介)を言えてうれしい