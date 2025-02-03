女優の広瀬すず（26）、杉咲花（27）、清原果耶（23）がトリプル主演を務める映画「片思い世界」（土井裕泰監督、4月4日公開）のポスタービジュアルと予告映像が解禁となった。この記事の写真を見る現代の東京の片隅で古い一軒家で暮らす、家族でも同級生でもない美咲（広瀬）、優花（杉咲）、さくら（清原）の3人による誰も見たことのない究極の“片思い”を描く。公開されたポスタービジュアルは、フィルムカメラで撮影された温