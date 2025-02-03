この冬一番の強い寒気が流れ込み、広い範囲で4日から大雪が数日間続く見通しです。気象庁などは緊急会見を開いて車両の立ち往生などがおきるとして大雪の場合には不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。国交省・西澤賢太郎防災課長「不要不急の外出を控えてください。大学入試試験など含めやむをえず外出しなければならない場合には、十分に時間の余裕をもって行動していただければ」気象庁によりますと、4日から日本付近の