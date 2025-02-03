ヤマハ発動機は３日の取引終了後、２４年１２月期の連結業績に関し、売上高が計画を５００億円下回る２兆５５００億円（前の期比５．６％増）、最終利益が計画を５５０億円下回る１０５０億円（同３３．７％減）で着地したようだと発表した。赤字事業での一部固定資産の減損やコア事業での販売減少が響く。通期の為替換算レートは１ドル＝１５２円、１ユーロ＝１６４円とした。 出所：MINKABU PRESS