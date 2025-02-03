○経済統計・イベントなど ００：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ００：００米・建設支出 ０８：５０日・マネタリーベース １０：３０日・１０年物利付国債の入札 ※日・閣議 ※中国市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＮＳＳＯＬ，ＡＬＳＯＫ，双日，ハウス食Ｇ，ニチレイ，三越伊勢丹，ＴＩＳ，レンゴー，イビデン，三井化学，アステラス薬，Ｕ