中国の鋼材の純輸出量は1億トンの大台を突破した。写真は輸出待ちの鋼材を検査する税関の係官（山東省の青島税関のウェブサイトより） 中国の鋼材の純輸出量が過去最高を更新した。中国海関総署（税関）が1月13日に公表したデータによれば、2024年の鋼材輸出量は1億1070万トン、輸入量は681万5000トンであり、（前者から後者を引いた）純輸出量は1億390万トンと初めて1億トンの大台を超えた。鋼材の輸出量に限れば、過去最高記録は