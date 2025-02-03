65歳以上の人口割合が20％以上の「超高齢社会」に突入した韓国で、高齢者の貧困率が再び悪化していることがわかった。【画像】老人の転倒を無視する韓国の“鬼畜タクシー”2月3日、韓国の統計庁によると、2023年の均等化可処分所得基準で65歳以上の高齢層の相対的貧困率（高齢者貧困率）は38.2％となり、前年の38.1％から0.1ポイント増加した。均等化可処分所得とは、世帯の収入を家族の人数で調整し、働いて得た収入に年金や福祉