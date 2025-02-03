太平洋戦争末期、大分県宇佐市で編成された特攻隊の隊長となり、２７歳の若さで戦死した藤井真治大尉（１９１７〜４５年）の遺書や写真の数々が見つかった。「いつまでもまもってあげるからね」。ひらがなでつづられた遺書からは、残された幼い弟妹への気遣いがにじむ。（大石健一）８人きょうだい長男藤井大尉は宮崎県都城市出身で、８人きょうだいの長男。京都帝大（現・京都大）を卒業後、南太平洋の最前線に展開するラバウ