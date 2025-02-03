米首都ワシントン近郊で旅客機と米軍のヘリコプターが衝突して６７人が死亡した事故について話すトランプ米大統領/Roberto Schmidt/AFP/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米首都ワシントン近郊で旅客機と米軍のヘリコプターが衝突して６７人が死亡した事故をめぐり、トランプ米大統領は、米連邦航空局（ＦＡＡ）による人材多様化に向けた取り組みを批判した。一方、「ＤＥＩ（多様性、公平性、包摂性）」政策を進める米国の大手