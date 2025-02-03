米NVIDIAは1月30日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 572.16」の提供を開始した。ドライバダウンロードページからダウンロードできる。「NVIDIA GeForce Game Ready 572.16」公開 - RTX 5090 / 5080正式対応、DLSS 4サポートへBlackwell世代こと、RTX 50シリーズにおけるNVIDIA RTX 5090 / 5080に正式対応するドライバアップデート。CUDA 12.8をサポートするほか、一部のG-SYNC対