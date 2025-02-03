Number_i・神宮寺勇太 Number_i・神宮寺勇太が３日、都内で開催された『ジバンシイ ビューティー アンバサダー就任発表会』に登壇。就任についての思いや、最近出会った気になるモノについて語った。【写真】Number_i・神宮寺勇太『ジバンシイ ビューティー アンバサダー就任発表会』の模様LVMHフレグランスブランズ代表取締役社長の金山桃氏は神宮寺をジバンシイ ビューティー アンバサダーに選んだ経緯について、