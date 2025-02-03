俳優のジェシー・アイゼンバーグが、映画「ソーシャルネットワーク」で演じたマーク・ザッカーバーグ氏と会うことを阻止されていたという。2010年の同作でザッカーバーグ役を演じアカデミー賞にもノミネートされたジェシー。撮影前に本人に会いたかったものの、止められたそうだ。 【写真】雰囲気似てる？マーク・ザッカーバーグ氏