アメリカ政府は、2025年1月20日に就任したドナルド・トランプ大統領のもとでさまざまな改革を進めていますが、その中で政府の公式サイトの多くが修正または削除されています。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)をはじめとする政府組織の公式サイトからも、次々にページが消滅していると報じられています。The CDC Is Altering Data to Follow Trump’s DEI Order - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/health/archive/2025/