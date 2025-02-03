アニメ映画『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』が2月2日に興行収入20億円を突破。快進撃が続く中、入場者プレゼント第8弾として、平滝夜叉丸、ドクタケ忍者隊の後日談描き下ろし脚本付きイラストカードが配布されることが決定した。【写真】入場者プレゼント第8弾、描きおろし脚本付きイラストカードビジュアルアニメが放送開始されて以降、幅広い世代に愛され続けている『忍たま乱太郎』。テレビアニメ、ミュー