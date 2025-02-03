Snow Manの佐久間大介が、ヘアケアブランド＜＆be HAIR（アンドビーヘア）＞のブランドアンバサダーに就任。3日に行われた就任＆新CM発表会見に出席し、同ブランドをプロデュースするヘアメイクアップアーティストの河北裕介を交え、新CMの撮影エピソードなどを語った。【写真】色気あふれるポーズを決める佐久間大介ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、カラーやパーマなど好きなヘアスタイルを楽しむための美しい土台作り