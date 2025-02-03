３人組「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の神宮寺勇太が３日、都内でコスメハイブランド「ジバンシイ」の「ビューティーアンバサダー就任発表会」に出席した。神宮寺の世界に挑戦する姿勢が、同ブランドコンセプトと合致したため、アンバサダーに白羽の矢が立った。スーツ姿の神宮寺は「ついにビューティーアンバサダーと言えてうれしいです。家で練習してきました。アバンギャルドでエッジの効いた商品の魅力を自分を通して発信していきた
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