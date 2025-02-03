◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・メルビン・ジェルサエム―同級１位・重岡優大（３月３０日、愛知県国際展示場）ボクシング興行「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵ」は３日、都内で会見し、前ＷＢＣ世界ミニマム級王者で、現同級１位の重岡優大（２７）＝ワタナベ＝が３月３０日に愛知県国際展示場で同級王者・メルビン・ジェルサエム（３０）＝フィリピン＝に挑戦するこ