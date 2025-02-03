3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が3日、都内で行われた『ジバンシイ ビューティー アンバサダー就任発表会』に出席した。初のコスメブランドアンバサダー就任への喜びを語った。【全身ショット】オーラすごい！グレースーツでビシッとスタイルの神宮寺勇太神宮寺の登壇前、LVMHフレグランスブランズ代表取締役社長の金井桃氏は「彼の個性や多彩な魅力はもちろんのこと、これから世界に挑戦の場を広げていこうとしているマ