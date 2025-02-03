ガールズグループ・cosmosyが、米国ソニーミュージックエンタテイメント傘下のソニーミュージックエンターテイメントコリア（以下、SMEK）とレーベル契約を締結したことが3日、発表された。【画像】cosmosyデビュー曲「zigy=zigy」MV1000万回再生突破の特製画像SMEKのチュ・ヨンチャン代表は「cosmosyの独創的な音楽的カラーと潜在力を認め、世界中のリスナーに新たな魅力を届ける」と話し、レーベル契約の背景を説明。cosmosy