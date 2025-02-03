俳優の内藤剛志（69）が1日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。人生経験について語った。この日は「メッセンジャー」の黒田有、「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一とともに大阪・天王寺を街ブラロケ。黒田から「舞台はやってないんですか？」と聞かれた内藤は「今はちょっとないですね。ずっと、どっちかと言うと映像ばっかりで。でも元々は文学座です」と明かした。これを受けて小杉が「仕事がなくて