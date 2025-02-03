３月１日で活動を休止する５人組アイドルグループ「２ｏＬｏｖｅｔｏＳｗｅｅｔＢｕｌｌｅｔ」（通称トゥラブ）がこのほど、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで、活動休止前最後のライブを開催した。「ＭｅｍｏｒｉａｌＬｉｖｅ卒業」と銘打った公演で、アンコールのＭＣでは５人がファンへ、お礼の言葉を述べた。そして２０１５年７月９日から１０年間、トゥラブで活動してきた山広美保子は、涙ながらにメンバ