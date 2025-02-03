沖縄に7月にオープンするテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA」が、海外観光客と国内在住者で価格を分ける二重価格を導入する。地元支援が狙いだと言うが、海外客から賛否の声が聞かれた。専門家は世界的に二重価格が広がり、混雑対策や財源確保の手段になると指摘する。沖縄のテーマパークに二重価格導入…海外客から賛否沖縄で初めての大型テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA」が、7月にオープンする。肉食恐竜に追いかけられる「ダイナソ