海外移住は今や夢物語なのか？ 最近の物価高や急激な円安の影響で、以前よりもそのハードルが高くなったと感じる人は多いだろう。しかし、その一方で、海外移住に新たな可能性を見出し、挑戦しようとする日本人も依然として少なくない。ビジネスの進出先やリタイア後の移住先として人気のタイ。しかし、円安や物価の高騰により、以前より「暮らしにくくなった」という日本人も増えている。10年前からタイと日本を行き来し、5年前に