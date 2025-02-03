公共の交通機関は、他者と1つの空間を共にすることになる場でもある。そんな公共交通機関で迷惑な人物に遭遇したという経験は誰しもがあることだろう。今回は長距離バスという居場所が固定される空間での迷惑エピソードを紹介してみたい。語ってくれたのは羽多野琴美さん（仮名・24歳）。羽多野さんによれば、「バスに乗っていて1番怖かった」体験だという。◆隣の席に座った中年男性が…「大学生1年生の夏休みに帰省する時の