Number＿i神宮寺勇太（27）が3日、都内で「ジバンシイビューティーアンバサダー就任発表会」に出席した。「ジバンシイビューティー」は仏高級ファッションブランド「ジバンシイ」のコスメカテゴリーで、メークアップやスキンケア、フレグランス等をライアンアップしている。登壇すると「ジバンシイビューティーアンバサダーのNumber＿i神宮寺勇太です。よろしくお願いします」と自己紹介し、満面の笑みを浮かべた。「こ