ANAホールディングスは、2024年4月〜12月期の決算を発表した。純利益は1,340億円となった。売上高は1兆7,027億円、営業費用は1兆5,316億円、営業利益は1,711億円、経常利益は1,815億円だった。売上高は過去最高となった。売上高の内訳は、旅客は国際線が過去最高の6,012億円、国内線が5,349億円、貨物は国際線が1,432億円、国内線が175億円、ピーチが1,031億円、AirJapanが79億円だった。通期業績予想を上方修正し、売上高は2兆2,5