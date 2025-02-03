2023年からスシローのCMに出演していた笑福亭鶴瓶さん（画像：YouTube「【公式】株式会社あきんどスシロー」より）回転寿司チェーン「スシロー」のイメージキャラクターを務めていた笑福亭鶴瓶さんの写真が、同社の公式サイトから削除されたことが物議を醸している。スシローを運営する株式会社「FOOD ＆ LIFE COMPANIES」は、報道各社からの取材に対し、「この度の件は、お客さまから様々な声をいただいておりましたことを踏まえ