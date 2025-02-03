アベリ(AbHerï)から、新作ジュエリーコレクション「ランマ(Ranma)」が登場。2025年3月21日(金)にグラングリーン大阪にオープンする「アベリ 大阪店」限定で発売される。大阪伝統工芸品の「大阪欄間」着想ジュエリーアベリの「ランマ」は、大阪の町人文化により発展した伝統工芸品「大阪欄間」に着想を得たジュエリーコレクション。緻密な幾何学模様で構成される「組子欄間」をテーマに、繊細な透かし模様を楽しめるネックレス