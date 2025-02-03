全国のバウムクーヘンが集結するグルメイベント「バウムクーヘン博覧会 2025」が、2025年2月20日(木)から2月25日(火)まで、東武百貨店 池袋本店にて開催される。全国47都道府県のバウムクーヘンが集う「バウムクーヘン博覧会」全国47都道府県のバウムクーヘンが集まる「バウムクーヘン博覧会」。東武百貨店 池袋本店で開催される今回は、180以上のブランドが参加し、約300種類のバウムクーヘンが勢ぞろい。 イベント限定のバウム