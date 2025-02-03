モデルでタレントの鈴木奈々（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。「写真はお兄ちゃんのお嫁さんさんと」と書き出し、義姉との“顔出し”2ショットを公開した。【写真】「美人」「お二人さん可愛い」鈴木奈々＆義姉の“顔出し”2ショット「お兄ちゃんとは高校一年生の頃から付き合ってて、結婚して今もラブラブだよー 二児の母です」と義姉を紹介。「なんでも話せるし、なんでも知ってます」「めちゃめちゃ仲良しです」と