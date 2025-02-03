２月２日、元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のスレッズを更新。娘が中学受験で、第一志望に合格したことを報告しました。 【写真を見る】【加護亜依】愛娘が「中学受験、第一志望、合格しました」「本当によく頑張った！」ＳＮＳで喜び加護亜依さんは「娘ちゃん♡中学受験、第一志望、合格しました」と、投稿。続けて「本当によく頑張った！」「3年間の戦いがひとまず終わりました。沢山泣いてい