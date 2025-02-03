三井物産セキュアディレクション（MBSD）とChillStackは2月3日、LLM(大規模言語モデル)を活用したアプリケーションを安全に開発・提供するためのハンズオントレーニング「《実践》LLMセキュリティハンズオン」を提供開始したことを発表した。同トレーニングにより、急速に多様化するサイバー攻撃に対応するため、LLMアプリケーションの設計・開発に必要な知識とスキルを習得できる。トレーニングは10:00〜18:00の時間で2日間行われ