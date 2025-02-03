バスケットボール女子日本代表のコーリー・ゲインズ（59）新ヘッドコーチ（HC）が3日、東京・北区の味の素トレーニングセンターで就任会見を行った。【写真を見る】【バスケ】女子代表コーリー・ゲインズ新HC「日本のバスケをもっと成長させたい」 NBA名将の教えを代表に還元NBAや日本でもプレイヤーとして活躍し、WNBAとNBAでも指導経験があるゲインズ新HC。女子日本代表では、2009年にアドバイザリースタッフ、2016年にアドバイ