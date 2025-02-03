きょうの日経平均株価は、先週末より1052円安い、3万8520円で取引を終えました。アメリカのトランプ大統領が1日、カナダやメキシコ、中国への追加関税を課す大統領令に署名したことで世界経済の先行き不透明感が一気に高まり、投資家の間ではリスクを回避する動きが広がっています。東京株式市場でも各国に生産拠点をもつ自動車メーカーを中心に輸出関連株が軒並み値下がりし、全面安の展開となりました。