石破総理大臣は国会でUSスチール買収を巡るアメリカ鉄鋼大手トップの日本に対する批判を「事実誤認、偏見に満ちたもの」と指摘しつつも、取り合わない考えを示しました。日本維新の会阿部総務会長「（日米首脳会談の際に）現地メディアの前で、クリーブランド・クリフスCEO（最高経営責任者）の不適切発言に対する明確な抗議声明を出すべき」石破総理大臣「ご指摘の企業のCEOの発言というのは事実誤認、偏見、そういうものに満