ガンバレルーヤのまひる（31）よしこ（34）が3日、都内で、NISC「サイバーセキュリティー月間2025」キックオフイベントにゲストとし出席した。NISC（内閣サイバーーセキュリティーセンター）は3月18日までを「サイバーセキュリティー月間」とし普及啓発活動に取り組む。チョコレートプラネット松尾駿（42）長田庄平（45）が広報協力を勤め、ガンバレルーヤと鬼越トマホーク金ちゃん（39）良ちゃん（39）がゲストで登壇した。クイズ