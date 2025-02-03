ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、大分県で4月に開催される大型音楽フェスティバル『ジゴロック2025〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜 supported by ニカソー』への出演者を選出するイベント「『ジゴロック2025』出演オーディション」を、2月27日より開催する。「『ジゴロック2025』出演オーディション」○歌唱オーディションを経て2名を選出このオーディションイベントは、「17LIVE」で活動中もしくは活動予定でオリジナ