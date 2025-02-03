【「クソゲー天国」電子書籍版】 1月30日 発売 価格：330円 ゲーム本「クソゲー天国」が電子書籍として26年ぶりに復刻された。価格は330円。kindleunlimited会員は無料で読むことができる。 「クソゲー天国」は、諸事情により少部数、短期販売となっていた、眠田直氏と箭本進一氏のゲーム本。「クソゲー」をめぐる悲