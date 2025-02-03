これはもう“ミニ”クラシックGクラス！2025年1月31日、アフターパーツメーカーのダムドは、スズキ新型「ジムニーノマド」用の3種類のボディキットの完成イメージCG を初公開し、発売に向けて開発をスタートしたと公表しました。この中には、「little G. TRADITIONAL for JIMNY NOMADE」が含まれています。ミニGクラス!?【画像】超カッコイイ！ “Gクラス顔”のスズキ新型「ジムニー“ノマド”」を画像で見る（40枚）ダムド