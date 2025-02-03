中国国際貿易促進委員会のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月3日】中国国際貿易促進委員会の広報担当者は2日、米国が米東部時間1日に麻酔用鎮痛薬フェンタニルなどの問題を理由に中国製品への10％の追加関税を発表したことについて、中国の商工業界は深い遺憾の意を表し、断固反対すると述べた。担当者は次のように述べた。一方的に追加関税を課す米国の行為は世界貿易機関（WTO）の規