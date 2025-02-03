日経平均株価の終値を示すモニター＝3日午後、東京都中央区週明け3日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が4営業日ぶりに急反落した。終値は前週末比1052円40銭安の3万8520円09銭。トランプ米政権が打ち出した中国やメキシコ、カナダからの輸入品への関税が4日に発動するのを前に、警戒感が拡大した。報復措置で関税引き上げの応酬となる懸念から、世界経済の先行き不透明感が高まり、ほぼ全面安の展開となった。米関税政