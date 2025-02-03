イベントで握手するソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左）とオープンAIのサム・アルトマンCEO＝3日午後、東京都内ソフトバンクグループ（SBG）と米オープンAIは3日、日本で折半出資する新会社を設立し、企業向けの生成人工知能（AI）の販売を開始すると発表した。企業の新事業やサービスの創出をサポートする。SBGの孫正義会長兼社長と、オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）が東京都内で企業向けイベント