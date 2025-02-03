米国のトランプ新政権は発足後２週間もしないうちに、関税の追加政策を実施しはじめました。この経済貿易分野での「米国優先」には、広範な国際社会から非難と憂慮の声が出ています。中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下のCGTNが全世界に向けて実施した世論調査によれば、回答者のほとんどが、米国による一方的な関税追加措置では米国経済の成長を実現できない上、回復が弱含みな世界経済の足をさらに引っ張