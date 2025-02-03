西武は1951年の西鉄ライオンズ誕生以来「ライオンズ」という名を冠してから75周年の節目の年を記念し、今季のホームゲーム10試合を「ライオンズ75周年シリーズ」として開催する。そのシリーズで西口文也監督や選手らが着用する期間限定の「ライオンズ75周年ユニホーム」を3日、1軍キャンプ地の宮崎県日南市南郷町の南郷スタジアムで発表した。期間限定ユニホームは左袖に戦う獅子の姿と75を融合したロゴが入り、襟元は黄金期を