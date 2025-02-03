モデルで女優の水原希子（34）が3日、インスタグラムを更新。米国ロサンゼルスの山火事で自宅が全焼したことを報告した。水原は「言葉を失う、とはまさにこの事かな。Altadenaの家がものの見事に全焼していました」と投稿。Altadena（アルタデナ）は、カリフォルニア州ロサンゼルス郡にある住宅街。「防護服を着て、原型を留めていない家の中に入り、リビングや寝室、ひとつひとつの部屋を回りながら、とても不思議な気持ち