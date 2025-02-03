母娘の微笑ましい2ショット写真を公開シンガーソングライターの優河がインスタグラムを更新。2月2日に33歳の誕生日を迎えた優河が、母である女優の原田美枝子（66）との幼少期に撮影された2ショットを投稿して話題になっている。原田に抱かれる優河（インスタグラム@__y_u_g_a__より）優河は「お母さん33年前の大雪の日に頑張って産んでくれてありがとう。いまの自分を愛せるのは出会ってきた一人ひとりみなさまのおかげです。