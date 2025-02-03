リーグ４連覇中のマンチェスター・シティは現地２月２日に行なわれたプレミアリーグの第24節で、アーセナルとアウェーで対戦。１−５でまさかの惨敗を喫した。開始早々の２分に先制を許したシティは、０−１で前半を終えると、55分にアーリング・ハーランドのゴールで試合を振り出しに戻す。しかし、その２分後に勝ち越し点を献上すると、その後も失点を重ねた。英公共放送『BBC』によれば、シティのOBであるマイカ・リチ