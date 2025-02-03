新潟北署は新潟市北区の新築住宅の工事現場に侵入し、エアコンプレッサーを盗んだ疑いでとび職の男を逮捕しました。建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、阿賀野市中島町に住むとび職の男(31)です。男は去年12月20日午後9時半頃から21日午前6時半頃までの間、新潟市北区の新築戸建て住宅の工事現場に侵入し、1斗缶ほどの大きさのエアコンプレッサー（時価約8万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりま